Iran: Rohani, critiche Ue a esecuzione Zam sono interferenze

(ANSA) - TEHERAN, 14 DIC - L'Iran considera le critiche sull'esecuzione avvenuta sabato del giornalista dissidente Ruhollah Zam come "interferenze" nei suoi affari interni. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, replicando alle accuse giunte da diversi Paesi europei, in particolare dalla Francia, che hanno portato anche al rinvio di un importante business forum tra Ue e Iran in programma da oggi.

"La magistratura iraniana è indipendente e le esecuzioni sono legali nel nostro Paese. Che senso ha quindi tanta sensibilità su questa questione? In ogni caso, per noi non conta che siano contrari ai verdetti dei nostri tribunali. Con queste critiche stanno in realtà ammettendo che Zam lavorava per i loro interessi, e questo non è conveniente per loro", ha proseguito il capo del governo di Teheran in una conferenza stampa. "Gli europei sono sempre stati sensibili su alcune questioni, e sono liberi di esprimere la propria opinione, come noi lo siamo di esprimere la nostra preoccupazione su incidenti in alcuni Paesi europei come Francia e Germania. Ma questo - ha concluso Rohani - non danneggerà le relazioni tra l'Iran e gli stati europei".

(ANSA).