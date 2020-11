Attentato contro console francese a cimitero Gedda

Alcune persone sono rimaste ferite in un attentato dinamitardo avvenuto oggi nel cimitero non musulmano di Gedda, in Arabia Saudita. Lo rendono noto fonti diplomatiche francesi.



L'obiettivo dell'attentato era il console francese, Mostafa Mihraje. Il console era sul posto per partecipare a una cerimonia per commemorare la vittoria nella Prima guerra mondiale. Alla cerimonia nel cimitero di Gedda, teatro dell'attentato di stamattina che ha provocato diversi feriti, era presente anche il console italiano, Stefano Stucci, rimasto illeso. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

Un uomo, affermano le fonti di stampa saudite, ha lanciato una granata all'interno del cimitero. Non sono per ora noti ulteriori dettagli.

Al cimitero non musulmano di Gedda erano presenti "diversi diplomatici europei", stando a fonti diplomatiche francesi. Si tratterebbe del secondo attentato contro interessi francesi a Gedda dopo quello del 29 ottobre contro una guardia in servizio al Consolato, mentre la Francia continua ad essere nel mirino di attentati di integralisti islamici legati alla pubblicazione delle caricature di Maometto su Charlie Hebdo.