Coronavirus: Bbc, in Iran i morti sono quasi 42.000

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il numero reale dei morti da coronavirus in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali forniti dal ministero della Sanità: è quanto emerge da un'inchiesta del servizio BBC Persian pubblicata oggi sul sito dell'emittente.

Secondo le statistiche fornite dal ministero della Sanità iraniano i morti sarebbero 14.405, mentre alla Bbc Persian ne risultano quasi 42.000 al 20 luglio scorso, stando ai dati non pubblicati del governo. Da parte sua, la Johns Hopkins University conta ad oggi 17.190 vittime nel Paese dall'inizio della pandemia.

Stesso discorso per il numero di contagi: secondo la Bbc il bilancio reale sarebbe a quota 451.024, quasi il doppio rispetto al dato ufficiale di 278.827. Secondo l'università americana ad oggi i contagi in Iran sono invece 309.437. (ANSA).