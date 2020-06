Covid: Iran, 171.789 casi, 8.291 morti

(ANSA) - TEHERAN, 7 GIU - L'Iran ha riportato oggi 2.364 nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagi a 171.789, mentre 72 sono le persone decedute nelle ultime 24 ore per un totale di 8.291 vittime. Lo ha detto il portavoce del ministero della Salute di Teheran, Kianoush Jahanpour, nel briefing giornaliero.

Tra le persone contagiate, 134.349 sono guarite, mentre 2.596 sono in gravi condizioni, ha riferito il portavoce, aggiungendo che in tutto il Paese sono stati effettuati finora 1.084.857 test.