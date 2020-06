Scienziato Iran sarà rilasciato da Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 1 GIU - Lo scienziato iraniano Sirous Asgari, detenuto negli Usa, verrà rilasciato e "ritornerà probabilmente nei prossimi due o tre giorni" nella Repubblica islamica. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. Nelle scorse settimane era stato ipotizzato dalle stesse autorità iraniane uno scambio di prigionieri con gli Usa. "Il caso del dottor Sirous Asgari è stato chiuso in America", ha spiegato Mousavi, citato dall'Isna, sottolineando che il rilascio "avverrà, se non ci saranno questioni o ostacoli" imprevisti. L'ingegnere iraniano, 60 anni, si trova in una prigione della Louisiana per problemi con le autorità per l'immigrazione, dopo essere stato scagionato nel novembre scorso dall'accusa di aver rubato segreti commerciali durante una visita accademica in Ohio. Teheran aveva anche espresso timori per un suo probabile contagio da Covid-19 in carcere. Un possibile scambio avrebbe riguardato il veterano della marina Usa Michael White, in prigione in Iran dal 2018.