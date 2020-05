Proteste antigovernative a Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 MAG - Gruppi di attivisti e manifestanti anti-governativi si sono radunati oggi nel centro di Beirut in occasione di una nuova seduta del parlamento, nel contesto delle proteste anti-governative in corso da ottobre scorso. Il parlamento libanese si era riunito lo scorso aprile, in una sede provvisoria alla periferia di Beirut per via delle misure anti-Covid-19, e anche allora vi erano state contestazioni. Il raduno odierno è avvenuto lungo la strada tangenziale che collega il centro di Beirut con la parte occidentale della città. L'obiettivo era quello di tentare di impedire il flusso di convogli di auto di deputati diretti al palazzo dove si tiene la seduta del parlamento.