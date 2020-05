Afghanistan:pane gratis alla popolazione

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Da questa settimana il governo afghano ha iniziato a distribuire pane gratis a centinaia di migliaia di persone in tutto il paese, poiché le forniture sono state interrotte durante il lockdown del coronavirus e i prezzi sono saliti alle stelle.Lo riferisce al Arabiya online, citando funzionari ed esperti locali secondo cui oltre 250.000 famiglie nella capitale Kabul hanno iniziato a ricevere dieci pani Naan al giorno.Il presidente Mohammad Ashraf Ghani ha affermato che il programma di distribuzione del pane è in corso anche in altre città del Paese, dove oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. L'Afghanistan ha reso noto oggi di avere registrato 3.224 casi positivi di coronavirus, inclusi 95 decessi. Tuttavia, proprio oggi l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) ha affermato che il Paese, dove oltre 271.000 persone sono tornate dall'Iran e dal Pakistan dallo scorso gennaio, registra allarmanti tassi di infezione di Covid-19 nella capitale Kabul.