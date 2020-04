Iran, divieto assembramenti per Ramadan

(ANSA) - TEHERAN, 9 APR - Gli assembramenti pubblici durante il mese sacro islamico di Ramadan potrebbero essere vietati in Iran per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto la Guida suprema Ali Khamenei in un discorso trasmesso in tv. "Invece che con raduni di massa, ne coglieremo il senso nella nostra solitudine a casa", ha aggiunto l'ayatollah Khamenei. Ieri il presidente iraniano Hassan Rohani ha anticipato che il suo governo si prepara a introdurre diverse restrizioni nell'ambito della lotta al Covid-19 per il mese di digiuno di Ramadan, che inizia a fine aprile.