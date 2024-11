Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam. 'Persi i contatti con 10 ma non sono ritenuti dispersi'

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di avere una lista di circa 10 israeliani che non hanno ancora preso contatto con loro dopo gli attacchi di Amsterdam di ieri sera contro i tifosi dopo la partita Ajax-Maccabi Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel sottolineando che secondo il ministero israeliano le persone presenti nell'elenco non sono considerate "scomparse", ipotizzando che i loro telefonini potrebbero essere stati rubati o rotti durante l'aggressione. Lo stesso ministero afferma poi che continuano gli sforzi per contattarli e che l'elenco non è completo e potrebbe ancora cambiare.

"La polizia è a conoscenza di segnalazioni riguardanti una possibile situazione di ostaggi e persone scomparse, ma al momento non ha alcuna conferma che ciò sia effettivamente avvenuto. Anche questo aspetto è oggetto di indagine". Lo fa sapere la polizia di Amsterdam su X. "Sui social media circolano diverse notizie sugli eventi di ieri sera ad Amsterdam. La polizia ha avviato un'importante indagine su diversi episodi di violenza. Finora si sa che cinque persone sono state portate in ospedale e 62 sono state arrestate", aggiunge.

"Atti di violenza orribili e inaccettabili e antisemitismo ad Amsterdam la scorsa notte. Decine di arresti, stiamo facendo tutto il possibile per rintracciare i responsabili. La polizia di Amsterdam chiede alle vittime di denunciare". Lo scrive su X la responsabile della Polizia nazionale dei Paesi Bassi, Janny Knol.

"Ieri abbiamo assistito ad uno scoppio di antisemitismo ad Amsterdam come speravamo di non vedere mai più". Lo ha detto la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, in conferenza stampa. "L'antisemitismo non è mai stato lontano" anche dopo la Seconda guerra mondiale, "la guerra in Medio Oriente ora rappresenta una minaccia anche per la nostra città", ha sottolineato, aggiungendo di essere "furiosa" per gli attacchi ai tifosi della squadra israeliana.

Secondo il ministero degli Esteri dello Stato ebraico, citato dai media israeliani, dieci tifosi israeliani sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da una folla apparentemente filopalestinese.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato, durante una telefonata con il premier olandese Disk Schoof, quello che ha descritto come "un attacco premeditato" ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam. "Il primo ministro Netanyahu - afferma una nota del suo ufficio - ha dichiarato di considerare con la massima serietà l'attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha richiesto una maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi".

Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali "ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi" e ha chiesto che due aerei vengano inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittima dell'aggressione. Sul web sono stati diffusi video che mostrano persone a volto coperto e con in mano bandiere palestinesi assalire un tifoso del Maccabi, sconfitta ieri sera dall'Ajax in Europa League.

"Il primo ministro ha ordinato l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu in cui si sottolinea che il premier israeliano considera "l'atroce incidente con la massima serietà".

Il nuovo capo della diplomazia israeliana, Gideon Saar, si recherà ad Amsterdam per una "visita diplomatica urgente" dopo gli scontri di ieri, ha annunciato il ministero israeliano degli Esteri. "Alla luce dei gravi eventi, il ministro degli Esteri Gideon Saar partirà presto per una visita diplomatica urgente nei Paesi Bassi", ha affermato il ministero in una nota.

Video Amsterdam, aggrediti tifosi israeliani dopo la partita Ajax-Maccabi

Il re d'Olanda Guglielmo Alessandro ha parlato stamattina con il presidente israeliano Herzog per esprimergli la sua massima fermezza nel condannare le aggressioni di ieri, paragonandole al fallimento del suo Paese nel proteggere gli ebrei durante la Shoah. Lo si legge sui media olandesi. "Abbiamo fallito nei confronti della comunità ebraica dei Paesi Bassi durante la Seconda guerra mondiale, e ieri sera abbiamo fallito ancora", ha detto il re, esprimendo anche profonda indignazione e promettendo che il governo olandese farà tutto il possibile per garantire la sicurezza dei visitatori e facilitare il loro ritorno sicuro in Israele.

Il premier olandese Dick Schoof ha condannato le violenze contro i tifosi israeliani definendole "attacchi antisemiti". "Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam - ha scritto su X -. Attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte". Schoof ha anche affermato di aver parlato al telefono con Netanyahu assicurando che "i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti". "Adesso - ha concluso Schoof - nella capitale regna il silenzio".

Scontri sono scoppiati nella notte nel centro della città olandese al termine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi, vinta dai padroni di casa 5-0. Le autorità locali affermano di aver effettuato 57 arresti in totale durante la giornata.

"Un pogrom nelle strade di Amsterdam. Siamo diventati la Gaza d'Europa. Musulmani con bandiere palestinesi che danno la caccia agli ebrei, io non lo accetterò mai. Le autorità saranno ritenute responsabili per la loro incapacità di proteggere i cittadini israeliani". Lo scrive su X il leader dei sovranisti olandesi Geert Wilders dopo gli scontri nella notte ad Amsterdam tra attivisti pro Palestina e tifosi del Maccabi Tel Aviv. "Sembra una caccia all'ebreo nelle strade. Arrestate e deportate la feccia multiculturale che ha attaccato i sostenitori del Maccabi Tel Aviv nelle nostre strade", aggiunge Wilders.

"A tutti coloro che da mesi demonizzano tutto ciò che è israeliano o ebraico chiedo di condannare fermamente la violenza di ieri sera. Oppure si è arrivati a un punto tale che ciò non è più possibile?". Lo scrive su X il rabbino olandese Yanki Jacobs dopo gli scontri nella notte ad Amsterdam.

"Sono indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadini israeliani ad Amsterdam. Ho appena parlato con il premier Schoof. Condanno fermamente questi atti inaccettabili. L'antisemitismo non ha assolutamente posto in Europa. E siamo determinati a combattere ogni forma di odio". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Desideriamo chiarire con fermezza che le aggressioni di questa notte ai tifosi del Maccabi Tel Aviv rappresentano inequivocabilmente atti di deliberata e mirata violenza contro israeliani in quanto tali e non uno scontro tra tifoserie per ragioni sportive". Lo sottolinea l'ambasciata israeliana a Roma.



L'ex giocatore dell'Ajax, oggi del Galatasaray, Hakim Ziyech, con doppia nazionalità, olandese e marocchina, ha condiviso sui suoi social le immagini della caccia ai tifosi del Maccabi, con il commento 'E ancora Palestina libera'. Inoltre molti suo social stanno ricordando come, dopo le gravissime violenze di ieri, vada fatta grande attenzione alla partita che sempre il Maccabi giocherà a Istanbul, nel campo del Besiktas, il prossimo 28 novembre.

Convocata protesta pro-Palestina davanti al municipio Amsterdam

La pagina Instagram pro-Palestina free.palestine.nl, che ieri ha condiviso per prima il presunto video dei tifosi del Maccabi Tel Aviv che strappavano una bandiera palestinese vicino allo stadio di Amsterdam, ha convocato una protesta davanti al municipio di Amsterdam a Stopera. La manifestazione prenderà il via a breve.

Tifoso del Maccabi: 'Siamo stati aggrediti con coltelli e bastoni'

"Il clima allo stadio era ottimo: nessuno scontro e nessuna provocazione, poi quando siamo usciti e ci siamo diretti in centro abbiamo trovato persone che ci aspettavano con coltelli e bastoni". Lo racconta all'ANSA Nimrod, un cittadino israeliano residente Amsterdam da oltre vent'anni.

"Ora molte famiglie sono chiuse in hotel, non vogliono prendere un taxi o la metro, quindi stiamo organizzando dei passaggi sicuri gestiti dalla comunità per portare tutte le famiglie al loro volo", spiega Nimrod che assieme ad altri cinque cittadini israeliani è in attesa della conferenza stampa della polizia di Amsterdam.

I tifosi israeliani si dicono convinti di essere stati vittima di "un'imboscata", accusando la polizia olandese di non aver fatto abbastanza per proteggerli. Lo sottolinea il Jerusalem Post, riportando alcune testimonianze. La polizia "non ha scortato i supporter del Maccabi ai loro hotel: ci ha venduti affinché gli arabi ci linciassero", racconta un tifoso scampato all'aggressione e giunto all'aeroporto di Amsterdam ferito e insanguinato. Un altro ha raccontato ad una giornalista che lo hanno investito e gli hanno puntato un coltello: "Siamo stati presi in un'imboscata... La polizia ci ha abbandonati".

