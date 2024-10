Kiev, 'nella notte un missile e 62 droni russi contro l'Ucraina'

Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa un missile non identificato e 62 droni di vario tipo, inclusi velivoli kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 33 droni nemici. Altri 25 velivoli, si legge inoltre in un comunicato, sono scomparsi dai radar. I velivoli distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Khmelnytskyi, Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipro, Sumy, Chernihiv e Poltava.

Un drone ha colpito un edificio di nove piani nel distretto di Solomyan a Kiev, provocando un incendio che è stato rapidamente spento dalle squadre di emergenza.

L'Ucraina e la Russia hanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche: lo riporta il Financial Times (Ft), che cita fonti a conoscenza della questione. Kiev stava cercando di riprendere i negoziati mediati dal Qatar che si erano avvicinati ad un accordo in agosto prima di essere deragliati dall'invasione ucraina della regione russa di Kursk, hanno riferito le fonti, inclusi alti funzionari di Kiev. "Ci sono trattative appena iniziate per riavviare potenzialmente" i negoziati, ha detto un diplomatico. "Ci sono ora colloqui sulle strutture energetiche".





