Kiev, 4 missili ipersonici russi verso l'Ucraina

Almeno quattro missili ipersonici Kinzhal lanciati da un caccia MiG-31K russo si stanno dirigendo verso il territorio ucraino: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che un allarme antiaereo è scattato in tutto in Paese. Lo riporta Ukrinform. L'Aeronautica ha precisato che uno dei missili è in volo verso la parte occidentale dell'Ucraina, un altro verso Zhytomyr (nordovest), uno verso la regione di Chmelnycky (ovest) e il quarto verso la città di Starokostiantyniv, sempre nella regione di Chmelnycky.

Le modifiche annunciate della dottrina nucleare russa sono un segnale chiaro inviato ai paesi ostili. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. "Questo è un segnale che avverte questi Paesi delle conseguenze se partecipano ad un attacco al nostro Paese con vari mezzi, e non necessariamente nucleari", ha affermato Peskov. La Russia non ha in programma un aumento dei propri arsenali nucleari, "piani di questo tipo non sono stati discussi e non ci sono state dichiarazioni al riguardo" nella riunione del Consiglio di sicurezza russo, aggiunge Peskov.

Le truppe russe hanno conquistato la cittadina di Ukrainsk, nella regione ucraina di Donetsk, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe. Il ministero della Difesa russo ha detto inoltre che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati bombardamenti su diverse regioni dell'Ucraina che hanno preso di mira in particolare "strutture energetiche che sostenevano il funzionamento di imprese del complesso militare-industriale e l'infrastruttura di un aeroporto militare". Nel bollettino quotidiano postato dal dicastero sul suo canale Telegram si afferma che nei raid sono stati impiegati aerei, droni, missili e artiglieria.

E' salito ad almeno 10 il bilancio dei feriti dell'attacco russo con bombe plananti lanciato la notte scorsa contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Rbc-Ucraina.

Il 'piano per la vittoria' di Volodymyr Zelensky non ha "impressionato" l'amministrazione Usa. Lo scrive il Wsj riportando fonti vicine alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden è preoccupata che il piano del leader ucraino sia privo di una strategia globale e non sia altro che una richiesta di più armi e della revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, hanno affermato funzionari statunitensi. "Non sono impressionato, non c'è niente di nuovo", ha detto uno degli alti funzionari. Oggi Zelensky presenterà al presidente Biden e a Kamala Harris il piano nella sua interezza.

