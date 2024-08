Russia apre procedimento contro inviato Cnn in Kursk

Un procedimento penale è stato aperto dalle autorità di Mosca nei confronti di un giornalista americano e due colleghe ucraine della Cnn per essere entrati illegalmente in Russia al seguito delle truppe d'invasione di Kiev nella regione di Kursk. Lo ha reso noto il servizio d'intelligence interno, Fsb, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il reporter americano è Nick Peyton Walsh, le giornaliste ucraine sono Olesya Borovik e Diana Butsko. Si tratta dello stesso provvedimento adottato in precedenza nei confronti degli inviati della Rai Stefania Battistini e Simone Traini.

Un altro insediamento nella regione russa di Kursk "è sotto il controllo ucraino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che riferisce di una sua visita nella regione di Sumy al confine con la Russia. "Ho visitato la zona di confine della regione di Sumy e ha tenuto un incontro con il Comandante in capo (Oleksandr, ndr) Syrsky e il capo dell'Amministrazione militare di Sumy - si legge nel messaggio -. Il Comandante in capo ha riferito sulla situazione operativa in tutte le aree di operazioni attive... c'è un altro insediamento sotto il controllo ucraino".

Le autorità locali affermano di aver abbattuto stanotte cinque droni ucraini nella regione russa di Rostov, mentre fonti indipendenti parlano di un incendio vicino una base aerea dell'altra oblast russa meridionale di Volgograd. "Nella parte occidentale del Rostov è stato respinto un attacco di cinque veicoli aerei senza pilota e secondo le prime informazioni non ci sono stati danni o vittime", scrive il governatore Vasily Golubev su Telegram. Esplosioni sono state udite invece nella città russa di Kalach sul Don, secondo diverse testimonianze citati dai media ucraini. Si ritiene che anche tale attacco nel Volgograd sia stato effettuato con droni e abbia preso di mira la base aerea di Marinovka, nel villaggio di Oktyabrsky.

Il governatore della regione russa di Volgograd, Andrei Bocharov, sostiene che un incendio sia divampato in una non meglio precisata "struttura del ministero della Difesa russo" nella zona di Marinovka in seguito a un attacco di droni ucraino. Il Moscow Times scrive che "alcuni osservatori hanno identificato" la struttura dove sarebbe divampato l'incendio "con un aerodromo che ospita aerei militari che potrebbero essere utilizzati in operazioni di combattimento contro le forze ucraine nella regione di Kursk". Questa versione non è però al momento verificabile in modo indipendente. Secondo Bocharov - citato dall'agenzia Interfax - non ci sarebbero vittime. Il governatore sostiene che la contraerea russa abbia respinto un attacco di droni vicino alla cittadina di Marinovka ma che un apparecchio, precipitando, abbia fatto scoppiare l'incendio.

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 28 droni ucraini su sei regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Tredici droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Volgograd, sette sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Voronezh e uno ciascuno sulle regioni di Bryansk e Kursk.

Usa, 'aumento rischio attacchi russi in Ucraina'

L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha messo in guardia contro "un aumento del rischio di attacchi notturni e diurni da parte di droni e missili russi in tutta l'Ucraina, in concomitanza con la Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina del 24 agosto". L'allerta, si legge sul sito dell'Ambasciata, si riferisce ai "prossimi giorni e per tutto il fine settimana". L'Ambasciata invita i cittadini americani in Ucraina, tra l'altro, a "monitorare i media locali per gli aggiornamenti, identificare i luoghi di rifugio prima di qualsiasi allarme aereo e ripararsi immediatamente se viene annunciata un'allerta aerea".

Ucraina: Tajani, da mesi chiediamo a Russia percorso diplomatico

Sul fronte del conflitto che interessa i due Paesi dell'Est, "da mesi chiediamo alla Russia di interrompere la guerra in Ucraina, di avviare una percorso politico e diplomatico. Vorremmo vedere i due Paesi abbandonare le armi e tornare al negoziato. Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani in occasione della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Quella tra le due nazioni, evidenzia, "dev'essere una trattativa che serva a sancire la fine della guerra e la libertà dell'Ucraina, non la resa di questo Paese a chi lo ha invaso. Ma ripeto, l'Italia vuole che il canale politico e diplomatico sia quello da percorrere per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina". Quanto a novità su questo versante, osserva ancora Tajani, "pochi giorni fa sono stato in Svizzera, invitato dal mio collega e amico Cassis: forte della sua tradizione di mediazione, la Svizzera ha provato a mandare avanti dei colloqui diplomatici in cui presto speriamo si possa associare la Russia. Noi - conclude - sosteniamo con forza questa impostazione, innanzitutto all'interno dell'Unione Europea e poi in ogni organismo multilaterale che possa contribuire al negoziato".

