Droni ucraini attaccano le regioni russe di Rostov e Volgograd

Le autorità locali affermano di aver abbattuto stanotte cinque droni ucraini nella regione russa di Rostov, mentre fonti indipendenti parlano di un incendio vicino una base aerea dell'altra oblast russa meridionale di Volgograd. "Nella parte occidentale del Rostov è stato respinto un attacco di cinque veicoli aerei senza pilota e secondo le prime informazioni non ci sono stati danni o vittime", scrive il governatore Vasily Golubev su Telegram. Esplosioni sono state udite invece nella città russa di Kalach sul Don, secondo diverse testimonianze citati dai media ucraini. Si ritiene che anche tale attacco nel Volgograd sia stato effettuato con droni e abbia preso di mira la base aerea di Marinovka, nel villaggio di Oktyabrsky.

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 28 droni ucraini su sei regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Tredici droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Volgograd, sette sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Voronezh e uno ciascuno sulle regioni di Bryansk e Kursk.

Ucraina: Tajani, da mesi chiediamo a Russia percorso diplomatico

Sul fronte del conflitto che interessa i due Paesi dell'Est, "da mesi chiediamo alla Russia di interrompere la guerra in Ucraina, di avviare una percorso politico e diplomatico. Vorremmo vedere i due Paesi abbandonare le armi e tornare al negoziato. Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani in occasione della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Quella tra le due nazioni, evidenzia, "dev'essere una trattativa che serva a sancire la fine della guerra e la libertà dell'Ucraina, non la resa di questo Paese a chi lo ha invaso. Ma ripeto, l'Italia vuole che il canale politico e diplomatico sia quello da percorrere per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina". Quanto a novità su questo versante, osserva ancora Tajani, "pochi giorni fa sono stato in Svizzera, invitato dal mio collega e amico Cassis: forte della sua tradizione di mediazione, la Svizzera ha provato a mandare avanti dei colloqui diplomatici in cui presto speriamo si possa associare la Russia. Noi - conclude - sosteniamo con forza questa impostazione, innanzitutto all'interno dell'Unione Europea e poi in ogni organismo multilaterale che possa contribuire al negoziato".

