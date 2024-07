Diciassettenne accoltella e ferisce otto bambine a Southport, vicino Liverpool

Momenti di terrore nel Regno Unito: un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito diverse persone in una zona residenziale di Southport, città inglese a nord di Liverpool. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone aggredite dal sospetto. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l'individuo armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava. Lo hanno reso noto gli investigatori, precisando che l'episodio non è trattato al momento come un fatto di terrorismo.



Almeno otto persone hanno riportato ferite da arma da taglio nell'accoltellamento multiplo compiuto oggi a Southport, città inglese a nord di Liverpool, e fra loro ci sono anche dei bambini, ricoverati in ospedale. E' quanto si legge nel post pubblicato su X dal North West Ambulance Service, il servizio di soccorso che è intervenuto subito dopo le aggressioni.

L'intera Hart Street è stata chiusa dalla polizia inglese. Mentre secondo la ricostruzione dei media locali, intorno a mezzogiorno sui gruppi di WhatsApp della zona sono circolati all'impazzata avvisi su un uomo armato che accoltellava persone e veniva chiesto ai residenti di barricarsi nelle case chiudendo porte e finestre. Inoltre sono stati chiusi i negozi lungo la strada nel timore che l'aggressore potesse arrivare. Si è trattato comunque di un incidente isolato, come ha sottolineato la polizia, che sta cercando di comprendere cosa possa aver spinto l'uomo a colpire.

L'accoltellamento collettivo di oggi a Southport, da parte di un aggressore solitario, poi arrestato. Lo riferiscono media locali come Liverpool Echo, rilanciando la notizia - per ora non confermata - secondo cui una dei feriti è morta. Testimoni raccontano di scene di orrore, e affermano che 6 o 7 dei feriti sono bambine. L'attacco - non si sa se legato a un raptus o ad altro - si sarebbe verificato in un centro che ospita anche attività per bambini fra 3 e 11 anni: prendendo in particolare di mira le partecipanti a una classe di yoga infantile.

Al momento la polizia locale conferma ufficialmente 8 feriti, senza precisare l'età delle vittime, ma si moltiplicano le testimonianze che riferiscono di diverse bambine sanguinanti, viste sulla scena dopo l'aggressione. L'attacco - classificato dagli investigatori come "un incidente grave", ma che per ora non vede il coinvolgimento dell'anti terrorismo - è avvenuto poco prima di mezzogiorno ora locale, all'interno o nelle adiacenze del centro assistenziale in questione, lungo Hart Street, nel sobborgo residenziale di Southport. Residenti e cronisti della stampa locale affermano di non aver "mai visto un orrore simile" nella zona, solitamente tranquilla.

Quando si è scatenata la furia criminale dell'aggressore, nel centro - conferma la Bbc - era in corso "una classe di yoga e danza" sulla musica delle canzoni della popstar americana Taylor Swift. I feriti sono stati soccorsi da diverse ambulanze mentre la polizia accorreva in forze e transennava l'intera area e poi trasferiti in tre divere strutture sanitarie: l'Aintree University Hospital, il Southport and Formby Hospital e l'ospedale pediatrico Alder Hey, il quale ultimo ha dichiarato lo stato di emergenza, invitando i genitori della comunità locale a non portare i figli per oggi prenotati per visite o alle prese con malesseri vari a meno di situazioni di urgenza.

Costernazione e shock da parte di esponenti politici dell'area di Liverpool e di leader nazionali britannici di ogni colore. Oltre alle parole del premier Keir Starmer, aggiornato costantemente sugli sviluppi, vi sono state quelle dalla ministra dell'Interno, Yvette Cooper, che ha ringraziato fra l'altro le forze dell'ordine per la tempestività della loro risposta e l'arresto rapido del presunto colpevole, oltre ai servizi di soccorso; non senza dirsi solidale con le persone colpite e invitare l'opinione pubblica a rispettare il riserbo investigativo e a non avventurarsi in congetture premature

"Notizie orribili e profondamente scioccanti arrivano da Southport. I miei pensieri vanno a tutte le persone colpite". Così il premier britannico Keir Starmer ha commentato sul suo profilo di X l'accoltellamento multiplo avvenuto nella città inglese in cui risultano feriti alcuni bambini. Il primo ministro ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta e sottolineato di seguire l'evolversi della situazione.

