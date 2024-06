Kiev, blackout 'forzati in aumento nelle prossime settimane

Un alto funzionario ucraino dell'energia ha avvertito che le interruzioni di corrente programmate e i blackout di emergenza si intensificheranno nelle prossime settimane, dopo che un'ondata di attacchi russi ha paralizzato la produzione di elettricità nel Paese.

"Nelle prossime settimane la situazione sarà molto più dura di oggi", ha detto Volodymyr Kydrytsky, a capo dell'ente che gestisce la rete nazionale Ukrenergo, in un'intervista trasmessa dai media statali, scrive il Guardian. I periodi durante i quali gli ucraini potrebbero non avere elettricità potrebbero essere prolungati fino a 12 ore al giorno e che le interruzioni potrebbero diventare più "rigorose".

"Questa situazione continuerà fino alla fine di luglio", ha detto Kydrytsky, aggiungendo che le interruzioni programmate potrebbero essere imposte anche durante i periodi di picco di consumo ed essere "piuttosto gravi".

La Russia ha rinnovato a marzo una campagna di attacchi aerei contro gli impianti energetici ucraini, che secondo Kiev ha distrutto metà della sua capacità di generazione di energia e ha costretto l'Ucraina a introdurre blackout continui nella capitale e in tutto il Paese. Le lunghe interruzioni elettriche estive, così come gli aumenti dei prezzi interni, stanno già affliggendo l'Ucraina, con le agenzie statali costrette a tagliare il consumo di energia.



