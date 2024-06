Il Gay Pride marcia a Chisinau in Moldavia, focus sui diritti

Si è svolta oggi a Chisinau una marcia della comunità Lgbt intitolata Moldova Pride. Secondo gli organizzatori, il raduno è stato organizzato con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui casi di discriminazione a cui sono sottoposti i rappresentanti delle minoranze sessuali, ma anche per chiedere la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento del genere per le persone transgender.

In concomitanza per le strade della città si è svolta una contro manifestazione di sacerdoti e attivisti ortodossi che hanno portato in piazza icone e stendardi della Chiesa. L'evento è stato organizzato nei pressi del monumento a Stefano il Grande.

Ieri si era tenuta a Chisinau la marcia nazionale della famiglia, per sostenere le famiglie tradizionali. Lo riporta l'agenzia di stampa Moldova.



