Russia: reporter Usa Gershkovich incriminato per spionaggio

Il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, in carcere dal marzo del 2023 in Russia, è stato incriminato ufficialmente con l'accusa di spionaggio. Lo ha annunciato la Procura generale federale, citata da Ria Novosti. Il caso è stato trasferito per il processo alla Corte regionale di Sverdlovsk. L'inchiesta, ha detto la Procura, "ha accertato che Gershkovich, su istruzioni della Cia, ha raccolto informazioni segrete nella regione di Sverdlovsk sulle attività dell'industria della difesa Jsc Npk Uralvagonzavod", il più grande produttore russo di carri armati.



