Le Pen, 'Macron vuole semplicemente entrare in guerra'

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha accusato oggi Emmanuel Macron di voler "entrare semplicemente in guerra con la Russia", dopo le parole del presidente francese che vuole consentire l'uso di armi occidentali per "neutralizzare" basi militari russe. Una mossa - ha detto ai microfoni di France Info - che "sarebbe un ulteriore passo di coinvolgimento in questo conflitto" che "creerebbe un pericolo assolutamente catastrofico per la sicurezza dei nostri connazionali e per l'integrità del nostro territorio". La leader di estrema destra ha denunciato "meccanismi di ingresso in una guerra mondiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA