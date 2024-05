Parigi, 'sugli istruttori militari lavoriamo con Kiev'

L'invio in Ucraina di "istruttori militari" francesi "è una pista sulla quale continuiamo a lavorare con gli ucraini, in particolare per comprendere le loro esatte necessità": lo ha detto una portavoce del ministero della Difesa di Parigi all'ANSA dopo l'annuncio di un prossimo invio di istruttori francesi da parte del comandante in capo ucraino.

"Come detto più volte - ha precistao la portavoce - la formazione sul terreno ucraino fa parte dei cantieri dei quali si è discusso a partire dalla conferenza sul sostegno all'Ucraina riunita dal presidente della Repubblica il 26 febbraio scorso".



