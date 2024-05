Kiev, 'sale a 18 morti il bilancio del raid russo a Kharkiv'

"Il numero delle persone uccise in seguito all'attacco sabato scorso all'ipermercato a Kharkiv è salito a 18, mentre le persone ferite sono 48". Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, scrive l'Ukrainska Pravda. Al momento "i dispersi sono cinque".

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione al fronte che "il maggior numero di combattimenti odierni si sta svolgendo nel settore di Pokrovsk" con "le forze di difesa che stanno respingendo con successo l'assalto degli invasori russi e stanno attuando misure attive in alcune aree".

La stessa fonte ha precisato che "dall'inizio della giornata il numero degli attacchi nemici nel settore di Pokrovsk è salito a otto", mentre "nel settore di Kharkiv, l'esercito russo continua a dirigere le operazioni d'assalto verso Lyptsi". Si "combatte anche nella zona di Vovchansk" dove in totale, "il nemico, con il supporto degli aerei, ha effettuato cinque attacchi".



