Lindner: 'Accordo al G7 sugli aiuti all'Ucraina anche nel 2025'

Il G7 ha raggiunto un accordo "sull'obiettivo di sostenere l'Ucraina anche nel 2025".

Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a margine delle riunioni della ministeriale in corso a Stresa, precisando però che "c'è ancora molto lavoro da fare per trovare misure adatte e strumenti concreti".

"Il finanziamento per quest'anno è raggiunto - ha spiegato il ministro tedesco - ora vogliamo cominciare a lavorare per il 2025. È la dimostrazione della nostra perseveranza nello stare insieme per l'Ucraina, ma molto lavoro è ancora da fare. Siamo aperti a trovare misure intelligenti per finanziare l'Ucraina, è una questione di lavorare intensamente su cosa e come è possibile".

Le Maire lascia il G7 delle finanze prima della sessione sull'Ucraina

Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha lasciato anticipatamente la riunione del G7 finanze in corso a Stresa. Il ministro ha lasciato l'hotel che ospita i lavori del vertice durante la pausa del coffe break e ha quindi saltato le ultime due sessioni su Ucraina e agenda verde.

