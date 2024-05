Sovraccarico su terrazza causa crollo in ristorante a Maiorca

Un possibile sovraccarico provocato dall'affollamento sulla terrazza adibita a chill out è l'ipotesi alla quale lavorano i tecnici dei vigili del fuoco sulle cause del tragico crollo del Medusa Beach Club a Playa de Palma a Maiorca.

Localizzata al primo piano, per il peso eccessivo la terrazza sarebbe crollata da circa quattro metri di altezza sul solaio sottostante, che ha a sua volta ceduto, sprofondando nel piano interrato, dov'era localizzata la zona del ristorante del locale, secondo quanto ha spiegato in dichiarazioni ai cronisti il responsabile dei vigili del fuoco di Palma di Maiorca, Eder Garcia.

Nel piano interrato sono state trovate la gran parte delle vittime del crollo, che ha provocato almeno quattro morti e oltre 16 feriti, sette dei quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, stando all'ultimo bilancio non definitivo dei servizi di emergenza. In gran parte si tratterebbe di turisti internazionali, anche se l'identificazione ancora non è confermata.



