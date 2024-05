Kiev, abbattuto un aereo d'attacco russo Su-25 nel Donetsk

Lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine ha annunciato che le forze di difesa hanno abbattuto oggi un aereo d'attacco russo Su-25 in direzione di Pokrovsky, nel Donetsk. Lo riferisce Ukrainska Pravda.

"In direzione Pokrovsky, il numero di attacchi è salito a 25.

In particolare, il nemico sta cercando di penetrare nelle nostre formazioni di battaglia con gruppi ed equipaggiamenti d'assalto.

La situazione rimane tesa: sono ancora in corso combattimenti", scrive lo Stato maggiore nel briefing serale aggiungendo che "secondo i dati disponibili, i soldati ucraini hanno distrutto un aereo d'attacco russo Su-25".



