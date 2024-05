Zelensky, 'Putin lascerà il Cremlino solo con il suo cadavere'

Il presidente russo Vladimir Putin "lascerà il Cremlino solo con il suo cadavere. (...). La sua cerchia lo mantiene in questo sistema e noi dobbiamo trovare un punto debole in questo sistema. Se lo cerchiamo ogni giorno e continuiamo a combattere, allora vinceremo sicuramente". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Reuters, ripresa da Ukrainska Pravda, spiegando che "Putin non sarà sempre forte, sta invecchiando e morirà in ogni caso. Non è che dovremmo aspettare appositamente questo momento. Arriverà prima o poi".

Secondo Zelensky "Putin ha fatto il lavaggio del cervello alla gente, ma anche lui ha subito un lavaggio del cervello. Noi non ci possiamo sedere al tavolo delle trattative con una persona il cui unico obiettivo è distruggerti. E in tali condizioni non è possibile stabilire un dialogo giusto" con lui.





