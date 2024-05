Bratislava, 'il premier Fico è ancora in terapia intensiva'

Il premier slovacco Robert Fico è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Roosevelt di Banska Bystrica: lo ha dichiarato il governo all'agenzia di stampa Tasr, aggiungendo che fornirà al pubblico ulteriori informazioni sulle sue condizioni non appena la situazione lo consentirà.

Juraj Cintula, l'uomo accusato del tentato omicidio del premier slovacco Robert Fico, è arrivato questa mattina nel tribunale di Pezinok, una città a circa 20 km a nord-est di Bratislava. La Corte dovrà decidere sulla sua detenzione preventiva.

L'udienza è iniziata alle 11:00. La proposta della custodia cautelare per Cintula è stata avanzata ieri dalla Procura generale, secondo l'emittente tv Ta3. "Il Procuratore chiede la detenzione per l'imputato a causa di una possibile fuga, oltre che per la continuazione dell'attività criminale, cioè la detenzione preventiva", ha detto la portavoce della corte, Katarina Kudjakova. Cintula, 71 anni, è accusato di omicidio premeditato.





