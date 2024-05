Ue, 'al fianco dei georgiani, Tbilisi ritiri la legge'

"L'Ue è al fianco del popolo georgiano nella sua scelta a favore della democrazia e di un futuro Ue per la Georgia. L'adozione della legge sulla trasparenza delle influenze straniere impatta negativamente sui progressi della Georgia nel percorso europeo. La scelta su come andare avanti è nelle mani della Georgia. Invitiamo le autorità a ritirare immediatamente la legge mantenendo l'impegno con il percorso europeo e attuando i passi necessari sui nove punti indicati dalla Commissione a novembre". E' quanto dichiarano l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell e il commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi.



