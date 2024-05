Mosca, conquistata due villaggi nella regione di Kharkiv e Robotino, a Zaporizhzhia

Le truppe russe hanno conquistato altri due villaggi nella regione ucraina di Kharkiv: Glubokoe e Lukiantsy. E il villaggio di Rabotino, nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca.

. Il ministero della Difesa russo ha detto che un drone lanciato dalle forze ucraine è stato abbattuto sulla repubblica russa del Tatarstan, oltre 1.300 chilometri a nord-est del confine con l'Ucraina. Il ministero non parla di eventuali danni materiali o alle persone.

Almeno 8.000 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, in seguito alla nuova offensiva russa: lo hanno reso noto i servizi di soccorso.

Fino a 30.000 soldati sono impegnati negli attacchi dell'esercito russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il Consiglio di sicurezza di Kiev, come riporta l'Independent. L'esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso.

"In alcune zone, vicino a Lukiantsi e Vovchansk, in risposta al fuoco nemico e all'assalto della fanteria, le nostre unità hanno manovrato verso posizioni più favorevoli per salvare la vita dei nostri soldati ed evitare vittime", ha reso noto lo stato maggiore ucraino sui social network. "Il nemico sta concentrando i suoi sforzi nella regione di Kharkiv, così come nelle direzioni Kramatorsk e Pokrovsky nella regione di Donetsk. Nella direzione di Kharkiv, unità delle nostre truppe hanno respinto 18 attacchi nemici", prosegue lo stato maggiore, sottolineando che "sono in corso azioni di contrattacco" e che le forze russe sono "sotto costante controllo del fuoco della nostra artiglieria e delle unità Uav (droni, ndr) delle forze di difesa".

L'Ucraina ha deciso di inviare rinforzi nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese, obiettivo di un nuovo attacco russo: lo ha reso noto la presidenza di Kiev.

Gruppi di fanteria russa sono entrati a Vovchansk, nella regione di Kharkiv, dove gli invasori stanno cercando di prendere piede nella parte nord ma i combattimenti continuano. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino Dmytro Lazutkin citato da Rbc-Ucraina. "Il nemico sta cercando di prendere piede nella parte settentrionale della città, provando a entrare con piccoli gruppi di fanteria", ha dichiarato. "In effetti, unità combattenti efficaci si trovano ora vicino a Vovchansk e stanno mantenendo questa direzione. Ma sì, alcuni gruppi di fanteria (russa) sono effettivamente entrati in città", ha aggiunto Lazutkin.

