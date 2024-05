Ministro, 'Fico è molto grave, ancora sotto operazione'

Robert Fico è in condizioni "straordinariamente gravi" e ancora sottoposto ad intervento chirurgico. Lo ha detto il ministro della Difesa slovacco, Robert Kaliňák, citato dal Guardian.

Kaliňák, in una conferenza stampa fuori dall'ospedale di Banská Bystrica, ha detto che gli operatori sanitari stanno "lottando per la vita" di Fico, che ha subito "gravi traumi dopo diversi colpi". La salute di Fico "è grave, la sua situazione è grave" e "al momento non abbiamo buone notizie e riponiamo la nostra speranza nelle mani dei medici specialisti dell'ospedale".





