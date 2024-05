L'Ungheria: "Garantito il diritto di voto ai detenuti, anche a Ilaria Salis"

La Direzione del Servizio penitenziario ungherese respinge categoricamente le recenti affermazioni di Roberto Salis, secondo cui a sua figlia Ilaria sarebbe stato negato il diritto di voto alle europee, sostenendo che tali affermazioni "non solo sono infondate ma travisano i fatti". Lo scrive il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. "La legge stabilisce che ai detenuti sia data l'opportunità di votare e gli istituti penitenziari sono tenuti a facilitare questo fondamentale diritto democratico", aggiunge invitando il padre ad astenersi "da fake news volte a diffamare le carceri ungheresi e i professionisti che vi lavorano".

Fratoianni: "Il Viminale si attivi per far votare Ilaria Salis"

"Mi auguro che il governo trovi le modalità per garantire a Ilaria Salis di poter esercitare il suo diritto di voto. lo chiediamo con grande forza". Lo ribadisce il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo aver incontrato in carcere a Budapest la donna di 39 anni, detenuta in attesa di giudizio da sedici mesi e candidata con Avs alle elezioni europee. "Ne ho parlato con l'ambasciatore italiano in Ungheria, che dice di essere a disposizione con la struttura consolare e con l'ambasciata per provare a organizzare il voto. Però - spiega Fratoianni all'ANSA - c'è un problema che riguarda le norme, pare che ora la questione si sposti sul ministero degli Interni. Ieri con Angelo Bonelli abbiamo chiesto che il governo con le strutture competenti, a questo punto il ministero degli Interni, si attivi per garantire che Ilaria possa votare. È una condizione anomala anche dal punto di vista costituzionale: a meno che per una pena accessoria si perdano i diritti politici, è naturale avere diritto di voto in carcere, a maggior ragione se si è in attesa di giudizio, come in questo caso".

"Entusiasta per una campagna elettorale che in realtà non può fare ma sente molto, determinata, consapevole e proiettata sul futuro. Molto desiderosa non solo di uscire dal carcere ma anche di poter, dopo questa esperienza e con l'opportunità dell'elezione al Parlamento europeo, occuparsi di diritti umani, dei più fragili". Così è apparsa Ilaria Salis agli occhi del leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

Un incontro di "un'ora, nel parlatorio, con in mezzo un vetro divisorio", spiega all'ANSA Fratoianni, che ha raccontato a Salis "come sta andando la campagna, e dell'entusiasmo, della solidarietà e dell'affetto che ci sono attorno alla sua candidatura. Ne era contenta. È concentrata sulla possibilità che questa vicenda contribuisca a far finire l'incubo per una donna di 39 anni in carcere da oltre sedici mesi carcerazione preventiva".

Per Salis "le condizioni in carcere sono migliorate dopo che il suo caso è esploso. Questa è anche una risposta alle tante discussioni in Italia riguardo a quanto sia meglio tenere in silenzio certi casi ed evitare di fare troppo baccano".

