La Francia vuole bandire gli smartphone dagli edifici scolastici

La ministra francese dell'Istruzione, Nicole Belloubet, intende ''sperimentare'' a partire dal prossimo anno scolastico l'obbligo per gli studenti di depositare il proprio smartphone all'esterno delle mura scolastiche, possibilmente in appositi armadietti.

''Ho già detto più volte che vorrei davvero che i nostri studenti possano arrivare a scuola senza il telefono portatile, conosciamo gli effetti nefasti che ciò può produrre'', ha dichiarato la ministra intervistata da radio Franceinfo, ipotizzando la creazione di appositi armadietti per lasciare gli smartphone fuori da scuola. "E' ciò che immagino, vorrei che lo sperimentassimo dall'anno prossimo'', ha aggiunto.

La Francia già vieta l'uso degli smartphone a scuola ma spetta ad ogni singolo istituto definire le modalità partiche del rispetto di questa norma. Belloubet ritiene, tra l'altro, che si debba ''riflettere'' meglio all'uso degli strumenti digitali in classe, in particolare tablet e computer messi talvolta a disposizione degli studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA