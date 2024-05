Parigi: a Sciences Po torna la tensione, tende alla Sorbona

Sit-in oggi pomeriggio a Parigi davanti a Sciences Po da parte di studenti che protestano per Gaza, uno dei quali ha annunciato di voler iniziare uno sciopero della fame. Contemporaneamente, nuova evacuazione di studenti che bloccavano la Sorbona. Le azioni nei campus francesi proseguono, dopo che la tavola rotonda - promessa agli studenti di Sciences Po dalla direzione della facoltà - si è conclusa in modo "deludente", secondo il "comitato Palestina" della facoltà.

Allo sciopero della fame si uniranno già oggi altri studenti, fin quando non sarà soddisfatta - dice uno dei membri del "comitato" - la richiesta di "votare in modo palese nel Consiglio di Istituto per indagare sulle partnership con le università israeliane". La protesta era stata sospesa la settimana scorsa in cambio di un accordo della direzione ad organizzare un dibattito interno, definito - con termine utilizzato negli Stati Uniti - "townhall". La discussione è stata "dura" secondo uno dei rappresentanti della facoltà, i cui vertici avrebbero preso "posizioni piuttosto ferme su certi temi". Le stesse autorità erano state criticate per aver "ceduto" agli studenti concedendo loro un dibattito sul tema delle partnership con istituti israeliani.

Se a Sciences Po la situazione è tornata a farsi tesa, davanti alla vicina Sorbona, dove la polizia aveva evacuato dei manifestanti lunedì scorso, circa 300 studenti si sono riuniti organizzando un accampamento di una ventina di tende: "siamo tutti figli di Gaza", "la Palestina vivrà, la Palestina vincerà" sono alcuni degli slogan scanditi nell'accampamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA