Missili russi su Odessa, tre morti e tre feriti, colpite infrastrutture civili

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nella notte in un attacco missilistico russo su Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta Rbc-Ucraina. Kiper ha aggiunto che "ci sono danni alle infrastrutture civili". Secondo alcuni canali Telegram locali, l'attacco è stato lanciato dal territorio della Crimea occupata.

L'agenzia russa Ria Novosti riferisce che l'attacco ha colpito il quartier generale delle forze armate ucraine nella zona della piazza Kulikovo Pole, nel centro della città.

Sul fronte opposto, un incendio è scoppiato nella notte in una raffineria di petrolio a Ryazan, nell'omonima regione russa, in seguito ad un attacco con droni: lo riporta il media russo Baza vicino ai servizi di sicurezza di Mosca. Allo stesso tempo, il governatore della regione di Voronezh, Oleksandr Gusev, ha reso noto che le difese aeree hanno abbattuto un drone nella regione.

Secondo testimoni oculari, l'attacco alla raffineria è avvenuto intorno alle tre del mattino ora locale (le 2 in Italia). Gusev ha spiegato che i detriti del drone abbattuto hanno danneggiato un edificio in costruzione senza provocare feriti o vittime.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato inoltre che le sue forze hanno abbattuto durante la notte sei droni ucraini in quattro regioni del Paese: lo riporta la Tass. "Ci sono stati altri tentativi di attuazione da parte del regime di Kiev di attacchi terroristici con droni ad ala fissa contro siti sul territorio della Federazione Russa, che sono stati sventati durante la notte - si legge in un comunicato - Le difese aeree in servizio hanno distrutto sei droni ucraini, di cui tre sul territorio della regione di Voronezh, uno sul territorio della regione di Ryazan, uno sul territorio della regione di Belgorod e uno sul territorio della regione di Kursk".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA