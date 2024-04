Londra, quattro persone accoltellate in una stazione della metro

Almeno quattro persone sono state accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra. Ne dà notizia la Bbc secondo cui un uomo è stato arrestato. La stazione è stata chiusa dalla Metropolitan Police mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze.

Non è un atto di terrorismo, ha dichiarato la polizia di Londra. "Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati", ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan precisando che l'uomo finito in manette è un 36enne. Inoltre è emerso che l'aggressore era armato con una spada.

