Harry torna in Gb per decimo anniversario degli Invictus Games

Il principe Harry tornerà nel Regno Unito tra poco più di una settimana per una cerimonia che celebra il decimo anniversario degli Invictus Games, evento sportivo per il personale militare ferito in azione che il secondogenito di re Carlo ha lanciato nel 2014.

Parteciperà ad una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul, a Londra, l'8 maggio, durante la quale farà una lettura mentre l'attore Damian Lewis reciterà una poesia, riferisce la Bbc.

Harry è stato l'ultima volta nel Regno Unito a febbraio per una breve visita a re Carlo dopo la diagnosi di cancro ed è il primo evento significativo al quale parteciperà nel Paese. Non è chiaro se si recherà con lui nel Regno Unito anche la moglie Meghan.



