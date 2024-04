'Centinaia di bombardamenti sulla regione di Zaporizhzhia'

Le truppe russe hanno bombardato la regione di Zaporizhzhia 335 volte nelle ultime 24 ore: non ci sono state vittime ma distruzioni di edifici residenziali. Lo riferisce il governatore regionale, Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. "Durante la giornata l'esercito russo ha attaccato la regione di Zaporizhzhia 335 volte. Sette gli insediamenti finiti sotto il fuoco nemico. Nessuna vittima. Distruzione di nove edifici residenziali", ha scritto Fedorov su Telegram. Ukrinform riferisce che il giorno precedente l'esercito del Cremlino ha attaccato la regione di Zaporizhzhia 536 volte.

"Il terrore russo è possibile solo perché abbiamo meno armi e soluzioni per proteggere la vita di quanto la Russia abbia la capacità di distruggere. Tutti sanno quanto siano efficaci i Petriot, gli Iris, i Nasam, i Gok e altri moderni sistemi di difesa aerea. Ne abbiamo bisogno qui in Ucraina: a Kharkiv, Dnipro, Odesa, Mykolaiv, Kherson, Donbas e altre città sotto attacco russo". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zrelensky. "Ogni leader, ogni Stato, ogni ambasciatore che ci aiuta con la difesa aerea ora non è solo un salvatore, ma anche qualcuno che riduce la tentazione russa di combattere. Meno il Cremlino ottiene con il terrore, più sarà interessato a trovare la pace. Dobbiamo costringere la Russia a farlo insieme".

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto durante la notte un totale di 17 droni ucraini su quattro regioni della Russia. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, un altro tentativo del regime di Kiev di effettuare una serie di attacchi terroristici con l'aiuto di droni contro strutture russe è stato sventato. Le difese aeree - riferisce il ministero - hanno distrutto e intercettato 17 droni ucraini, di cui nove sulla regione di Bryansk, tre nella regione di Kursk, due nella regione di Belgorod e tre nella regione di Kaluga".

Durante la notte, i canali Telegram locali hanno segnalato una potente esplosione a Dzhankoy, in Crimea, penisola annessa unilateralmente da Mosca dieci anni fa. La medesima informazione è stata trasmessa da Air Alert Map della Crimea, come riferisce Ukrainska Pravda.

Kiev, droni russi colpiscono hotel a Mykolaiv, nessun ferito

Nelle prime ore di questa mattina alcuni droni kamikaze russi tipo 'Shahed', di fabbricazione iraniana, hanno colpito e danneggiato gravemente un albergo nel centro storico di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, provocando anche danni a una vicina centralina termica, a numerose auto parcheggiate e un vicino centro sportivo per bambini, ma senza morti né feriti. Ne danno notizia i media ucraini, citando il governatore dell'omonima regione, Vitaly Kim. In particolare, il Kyiv Independent fa notare come i proprietari dell'hotel si fossero solo di recente ripresi da attacchi russi che avevano colpito la struttura nel 2022, poi riparata. "Questo è un attacco ai nostri affari, alla nostra economia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito", ha commentato il governatore dell'oblast di Mykolaiev.

Kiev, in 24 ore 150 attacchi russi sulle regioni ucraine

Nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha lanciato 32 attacchi missilistici, 64 attacchi aerei e 60 attacchi Mlrs contro le posizioni delle truppe ucraine e aree popolate da civili. Lo ha dichiarato lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine in un aggiornamento della situazione alle ore 6 di domenica, come riferisce Ukrinform. Nella scorsa giornata, gli attacchi aerei nemici hanno preso di mira gli insediamenti di Strilecha, Synelnykove e Vovchanski Khutory nella regione di Kharkiv; Serebrianske Forestry e Bilohorivka nella regione di Luhansk; Terny, Yampolivka, Oleksandro-Shultyne, Spirne, Chasiv Yar, Druzhba, Oleksandropil, Shcherbynivka, Semenivka, Yevhenivka, Novooleksandrivka, Novokalynove, Arkhanhelske, Novozhelanne, Karlivka, Paraskoviivka, Kostiantynivka, Vodiane, Urozhaine e Staromaiorske nella regione di Donetsk; Krynky, Ivanivka e Kizomys nella regione di Kherson. Più di 110 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson e Mykolaiv hanno subito il fuoco dell'artiglieria.

