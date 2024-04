Portogallo: 50 anni fa la Rivoluzione dei garofani 

Ricorre oggi in Portogallo il 50mo anniversario della Rivoluzione dei garofani, la rivolta prima solo militare poi anche popolare che depose il dittatore Marcelo Caetano e segnò la fine di un regime vecchio quasi mezzo secolo. Sono molte le manifestazioni ufficiali previste in tutto il Paese. A Lisbona alle 9:30 ora locale ci sarà una parata militare presieduta dal presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, nella centrale Praça do Comércio. Seguirà la cerimonia solenne in Parlamento, alla presenza di diversi capi di Stato dei paesi africani di lingua portoghese, le ex colonie che, dopo la caduta della dittatura, ottennero l'indipendenza. Nel primo pomeriggio invece partirà il consueto corteo per le vie del centro che si concluderà nella piazza del Rossio, dove sono previsti altri interventi di carattere politico-culturale. Tra gli eventi collaterali si segnala in particolare la proiezione presso la Cineteca di Lisbona di filmati di repertorio girati da privati cittadini proprio in quel fatidico giorno del 1974, rimasti finora inediti e raccolti nell'ambito di una campagna intitolata 'Chi ha filmato il 25 aprile?'

