'Un gelato per la pace', il messaggio di Capri per il G7

Un gelato per la pace. E' quello che hanno trovato esposto stamattina nella vetrina di una nota pasticceria di Capri turisti e delegati al G7 Esteri sull'isola.

Tra un gelato al limone e uno al gusto di arancia, spicca la vaschetta multi gusto che vuole lanciare un messaggio di pace.

Cinque i gusti che la compongono: amarena, menta, arancia, limone e fragola scelti per riprodurre i colori delle sette nazioni impegnate nel vertice. In superficie spicca un albero di ulivo verde sotto la scritta G7 Italia.

"Da Capri - spiegano le sorelle Giovanna ed Ersilia Buonocore, titolari della gelateria a due passi dalla piazzetta - vogliamo che arrivi al mondo un messaggio di pace. Ci sono i colori della fratellanza e l'ulivo simbolo di pace. Perché Capri è per la pace nel mondo".



