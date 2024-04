Berlino convoca l'ambasciatore russo sul caso delle spie

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo. È quello che riportano diversi media locali, fra cui der Spiegel. La convocazione è la reazione del dicastero guidato da Annalena Baerbock a quanto emerso in seguito agli arresti di due spie russo-tedesche che, su commissione dei servizi di Mosca, avrebbero pianificato agguati dinamitardi e incendiari ad infrastrutture e siti industriali militari in Germania, per impedire i rifornimenti all'Ucraina.



