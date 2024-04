Baerbock, 'spero in decisione rapida degli Usa per aiutare Kiev'

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock spera in un consenso in tempi brevi degli Stati Uniti per sostenere l'Ucraina con difesa aerea e assistenza finanziaria nella guerra contro la Russia. "In questi tempi turbolenti, è un segno di speranza che ora ci siano segnali dagli Stati Uniti, dai repubblicani, che il sostegno all'Ucraina possa continuare ad intensificarsi. Abbiamo fatto pressioni intensamente per questo," ha detto al margine del G7 Esteri a Capri, citata dalla Dpa.

Durante l'incontro della Nato due settimane fa a Bruxelles, ha ricordato Baerbock, "abbiamo parlato di come possiamo mostrare ora la nostra forza, sostenendo l'Ucraina con tutto ciò che abbiamo". "Naturalmente - ha proseguito - gli Stati Uniti svolgono un ruolo importante." Per questo motivo, il governo federale tedesco ha "fatto pressioni così forti sugli americani - e soprattutto su coloro che finora non avevano ancora sostenuto questo in America - affinché ci sia ancora il così importante e intenso sostegno degli americani, con sistemi e allo stesso modo anche con mezzi finanziari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA