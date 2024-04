Madrid critica Roma: 'Pressioni contro il diritto all'aborto'. Meloni: 'La Spagna non dia lezioni'

Scontro tra Madrid e Roma sull'aborto. "Consentire pressioni organizzate contro le donne che vogliono interrompere una gravidanza significa minare un diritto riconosciuto dalla legge. È la strategia dell'estrema destra: minacciare per togliere diritti, per frenare la parità tra donne e uomini".

Lo ha scritto su X Ana Redondo, ministra per l'Uguaglianza spagnola, come commento a una notizia sui piani del governo italiano riguardanti il coinvolgimento nei consultori di realtà del terzo settore che sostengono la maternità.

"Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni interne italiane senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni", ha detto la premier Giorgia Meloni all'ANSA, prima di recarsi al ricevimento del re Filippo dei Belgi a Bruxelles.

Interviene anche la ministra Roccella. "Suggerisco ai rappresentanti di altri Paesi di basare le proprie opinioni sulla lettura dei testi e non sulla propaganda della sinistra italiana, che si dichiara paladina della legge 194 ma non ne conosce il contenuto o fa finta di non conoscerlo, dal momento che contesta un emendamento che non fa altro che riprodurre alla lettera un articolo della legge sull'aborto in vigore da 46 anni. Leggi, emendamenti e relazioni ministeriali al Parlamento sono a disposizione di chiunque voglia consultarli prima di esternare, per evitare di farlo senza cognizione di causa". Così la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella commenta le dichiarazioni di Ana Redondo e Irene Montero, attuale ed ex ministra delle Pari opportunità della Spagna.

