Il libro di memorie di Navalny uscirà in ottobre

Prima di morire in carcere Alexei Navalny ha scritto un libro di memorie che sarà pubblicato in autunno. Intitolato 'Patriot', il libro sarà pubblicato negli Stati Uniti da Knopf il 22 ottobre. Nel volume Navalny racconta la sua storia con le sue parole: "è un testamento alla sua vita, ma anche al suo impegno incrollabile a combattere la dittatura", ha detto la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya.

Il memoir di Navalny uscirà in contemporanea mondiale e in Italia sarà pubblicato da Mondadori. Negli Stati Uniti la prima tiratura annunciata è di 500.000 copie. Navalny ha iniziato a scrivere Patriot nel 2020, poco dopo essere stato avvelenato. Con dovizia di dettagli, che includono anche lettere inedite dalla prigione, il dissidente racconta la sua carriera politica, i diversi attentati alla sua vita e a quella delle persone a lui più vicine, e l'incessante campagna che con il suo team ha condotto contro un regime sempre più dittatoriale. "Questo libro è una testimonianza non solo della vita di Alexei, ma anche del suo incrollabile impegno nella lotta contro la dittatura, una lotta alla quale ha sacrificato tutto, compresa la sua vita. Grazie a queste pagine, i lettori impareranno a conoscere l'uomo che amavo profondamente, un uomo di integrità e coraggio assoluti. Raccontare la sua vita è un modo per onorare la sua memoria e ispirare altri a combattere per ciò che è giusto e a non perdere mai di vista i valori che contano davvero", dice la vedova Yulia. Il libro racconta tutta la storia della sua vita: la gioventù, il momento in cui ha sentito l'esigenza di dedicarsi all'attivismo, il matrimonio e la famiglia, l'impegno per la causa della democrazia e della libertà in Russia che l'ha visto opporsi a una superpotenza mondiale determinata a ridurlo al silenzio. Navalny era convinto che non fosse possibile resistere al cambiamento, che il cambiamento sarebbe arrivato comunque e queste pagine esprimono chiaramente il suo messaggio. Scritto con la passione, l'acume, la schiettezza e il coraggio per i quali Navalny era acclamato, Patriot è la sua ultima lettera al mondo. Per Mondadori il libro uscirà in edizione hardcover, ebook e audiolibro.

