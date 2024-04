"La guerra è intorno a noi, all'orizzonte". Lo ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la sicurezza al forum Nueva Economia. "Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia", ha aggiunto precisando che "l'ombrello protettivo americano non sarà necessariamente presente in futuro" quindi l'Ue deve essere "più indipendente per proteggere i propri interessi e sicurezza".





