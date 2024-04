(ANSA-AFP) - ROMA, 02 APR - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato la legge che abbassa l'età per il reclutamento nelle forze armate: d'ora in avanti potrà avvenire a partire dai 25 anni, non più da 27. Lo rendo noto i media di Kiev. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA