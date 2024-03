Riparte dopo decenni il treno transfrontaliero Trieste-Fiume

Un nuovo servizio ferroviario passeggeri transfrontaliero tra Italia, Slovenia e Croazia su due tratte ferrate storiche, da Villa Opicina a Pivka e poi da lì giù fino alla città portuale di Rijeka (Fiume). E' quello che collegherà da aprile Villa Opicina (Italia) a Rijeka (Croazia) via Divaca-Pivka (Slovenia), un'iniziativa nell'ambito del Interreg Central Europe Sustance, programma che punta a migliorare il collegamento delle zone rurali, periferiche e transfrontaliere nell'Europa centrale.

Il collegamento ha un forte significato storico perché rappresenta il riavvicinamento tra vari Paesi che all'indomani della seconda guerra mondiale avevano interrotto collegamenti e rapporti tra i due mondi al di qua e al di là del Blocco. Il convoglio viaggerà in parte sulla storica Ferrovia Meridionale, quella Suedbahn tra Vienna-Trieste completata nel 1857 e in parte sulla Pivka-Fiume, costruita sempre al tempo degli Asburgo e aperta al traffico nel 1873.

Il treno passeggeri, che mira ad attirare pendolari e turisti, partirà da Villa Opicina tutti i giorni dal 24 aprile al 30 settembre - ma il servizio potrebbe venir prolungato - alle 7:50 e arriverà a Rijeka alle 9:54, con ritorno da Rijeka alle 18:25 e arrivo a Villa Opicina alle 20:40.

I biglietti saranno acquistabili nelle stazioni o, dove la biglietteria non è disponibile, in contanti direttamente sul treno. Il prezzo del biglietto per il viaggio di sola andata - scontato del 50% sulle tariffe ordinarie vista l'importanza della tratta per le Ferrovie coinvolte - è fissato in 8 euro, quello per il trasporto della bicicletta di 5. Per i bambini dai 6 ai 12 anni il prezzo sarà di 4 euro, mentre il treno sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Il nuovo collegamento è il risultato di una collaborazione tra il Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea, capofila del progetto, le Ferrovie slovene e le Ferrovie croate.

Saranno proprio le Ferrovie slovene a fornire il convoglio che percorrerà la linea, un moderno Stadler, mentre il treno sarà gestito dal personale delle due società sulle rispettive tratte.





