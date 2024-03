Pullman si ribalta in autostrada vicino a Lipsia, almeno 5 morti

Almeno cinque persone sono morte in un incidente in cui è stato coinvolto un pullman che si è ribaltato sull'autostrada A9 vicino a Lipsia, in Germania. Lo riporta l'agenzia Dpa citando la polizia.

Nell'incidente che ha coinvolto l'autobus - un Flixbus che ha perso il controllo e si è ribaltato - ci sono anche "numerosi feriti", viene aggiunto senza fornire altri dettagli. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10. Lo riporta la Bild.





