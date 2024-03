Usa, dalla Corea del Nord 10.000 container di munizioni a Mosca

La Corea del Nord ha inviato alla Russia almeno 10.000 container di munizioni: lo ha detto a Voice of America l'alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak. "Sappiamo che almeno 10.000 container (di munizioni) sono stati inviati dalla Dprk (la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ndr) alla Russia", ha affermato Pak.

"La Dprk non sta facendo questo gratuitamente. Quasi certamente ci sono cose che la Dprk vuole in cambio e noi siamo preoccupati su cosa potrebbe essere inviato dall'altra parte", ha aggiunto.

Il Dipartimento di Stato americano ha registrato almeno dieci casi di utilizzo di missili nordcoreani da parte della Russia contro l'Ucraina, riportano i media di Kiev citando la stessa Jung Pak, secondo la quale gli Stati Uniti sono preoccupati per la vendita da parte di Pyongyang di armi a Mosca da utilizzare contro l'Ucraina, comprese le infrastrutture civili. "Ci sono stati almeno 10 casi di utilizzo di missili della Corea del Nord sul campo di battaglia. Siamo molto preoccupati per ciò che questo significherà per la proliferazione futura delle armi", ha affermato la funzionaria Usa.

