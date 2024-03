Putin firma la legge che vieta la pubblicità ad agenti stranieri

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge che vieta ai distributori di pubblicità di lavorare con "agenti stranieri", e anche a questi ultimi di pubblicizzare i loro prodotti. Lo riporta la Tass precisando che secondo il Codice russo le violazioni alle restrizioni relative agli agenti stranieri sono soggette a multe fino a 50.000 rubli (circa 550 dollari) per i singoli cittadini e fino a 500.000 rubli (circa 5.520 dollari) per le persone giuridiche. Se però la violazione viene commessa per la terza volta in un anno, allora il reato amministrativo diventa penale e il trasgressore è soggetto a una pena detentiva fino a due anni. La legge entra in vigore dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione.



