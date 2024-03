Palazzo Farnese rinnova tetti e facciate, la fase 3 dei lavori

L'ambasciata di Francia in Italia, l'École française de Rome e la Soprintendenza speciale per l'archeologia, le belle arti e i paesaggi di Roma, hanno avviato nel 2021 una nuova campagna di restauro delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata e dell'École française, e lo scorso febbraio è iniziata la fase 3 dei lavori.

Il progetto, sottolinea una nota dell'ambasciata, permetterà di ripristinare la bellezza originale dei materiali usati da quattro illustri architetti: il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta. La fase 3 si concentra come previsto sulla manutenzione della facciata principale che dà su Piazza Farnese, sulla revisione degli infissi, nonché sul restauro delle coperture.

"I lavori verranno completati per i 150 anni dell'insediamento dell'Ambasciata e dell'École française de Rome, nel 2025, evento per il quale Palazzo Farnese ritroverà lo splendore originario", ha detto l'ambasciatore francese, Martin Briens, sottolineando quanto siano "significativi l'investimento e l'impegno della Francia nel preservare il Patrimonio culturale".

Il costo dei lavori ammonta complessivamente a 5,6 milioni di euro, cofinanziati dai ministeri francesi dell'Europa e degli Affari esteri, e dell'Insegnamento superiore e della Ricerca.





