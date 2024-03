Breton, 'nemmeno il Ppe crede in Ursula von der Leyen'

"Nonostante le sue qualità, Ursula von der Leyen è stata messa in minoranza dal suo stesso partito. La vera domanda ora: è possibile (ri)affidare la gestione dell'Europa al Ppe per altri 5 anni, o 25 anni consecutivi? Lo stesso Ppe non sembra credere nella sua candidata". Lo scrive su X il commissario Ue per il Mercato unico, il liberale Thierry Breton, commentando la candidatura per i Popolari della presidente della Commissione europea per un secondo mandato.



