Attivisti climatici irrompono nell'aeroporto di Lisbona

Attivisti climatici del gruppo Climáximo, già noti alle forze dell'ordine e all'opinione pubblica del Portogallo per altri interventi, oggi hanno imbrattato di vernice rossa tabelloni elettronici e lettori delle carte d'imbarco nell'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona, esponendo striscioni con slogan contro gli armamenti e contro il nuovo aeroporto, vecchio progetto non ancora realizzato nella capitale portoghese, che gli attivisti definiscono "un crimine". Diverse foto della manifestazione sono state diffuse sui canali social del collettivo. Fonti della polizia hanno fatto sapere che, per i danni causati nella zona partenze dell'aeroporto, ci sono al momento otto attivisti in stato di fermo.



